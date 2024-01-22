Нестор Питана вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Аргентинский судья Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает пресс-служба российского союза.

48-летний Питана начал свою карьеру в 2006 и спустя 4 года получил статус судьи ФИФА. За время работы он обслуживал финал Рекопа Южной Америки-2012, матчи Кубка Либертадорес 2013 года, чемпионат мира-2013 среди юношеских команд, матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2014 в КОНМЕБОЛ.

Также Питана работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. На турнире в России арбитр был назначен на матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, игру группового этапа между Мексикой и Швецией, матчи 1/8 и 1/4 финала, и на финал ЧМ.

Последнюю игру в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 в чемпионате Аргентины.