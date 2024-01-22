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Судейство

Сегодня, 12:33

Нестор Питана вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нестор Питана.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аргентинский судья Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает пресс-служба российского союза.

48-летний Питана начал свою карьеру в 2006 и спустя 4 года получил статус судьи ФИФА. За время работы он обслуживал финал Рекопа Южной Америки-2012, матчи Кубка Либертадорес 2013 года, чемпионат мира-2013 среди юношеских команд, матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2014 в КОНМЕБОЛ.

Также Питана работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. На турнире в России арбитр был назначен на матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, игру группового этапа между Мексикой и Швецией, матчи 1/8 и 1/4 финала, и на финал ЧМ.

Последнюю игру в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 в чемпионате Аргентины.

Источник: РФС
Футбол
РФС
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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