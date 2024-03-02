Игнатьев: «Балтика» занимает не свое место в турнирной таблице РПЛ»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, кто является главным претендентом на вылет из РПЛ.

«Мне в первой части сезона нравилась игра «Балтики», и мне кажется, что команда Сергея Игнашевича сейчас занимает не свое место в турнирной таблице. Мне видится, что здесь больше сыграл не игровой фактор, а то, что их адаптация к условиям РПЛ после выхода из Первой лиги затянулась. Калининградцы больше посматривали на соперников, чем на себя, и можно сказать учились. А потом поняли, что ничего страшного в РПЛ нет и что здесь можно играть, и стали показывать силовой футбол», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

«Балтика» после 18 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Идущий на последней строчке «Сочи» занимает 11 очков.