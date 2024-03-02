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2 марта, 13:46

Игнатьев: «Балтика» занимает не свое место в турнирной таблице РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, кто является главным претендентом на вылет из РПЛ.

«Мне в первой части сезона нравилась игра «Балтики», и мне кажется, что команда Сергея Игнашевича сейчас занимает не свое место в турнирной таблице. Мне видится, что здесь больше сыграл не игровой фактор, а то, что их адаптация к условиям РПЛ после выхода из Первой лиги затянулась. Калининградцы больше посматривали на соперников, чем на себя, и можно сказать учились. А потом поняли, что ничего страшного в РПЛ нет и что здесь можно играть, и стали показывать силовой футбол», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

«Балтика» после 18 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Идущий на последней строчке «Сочи» занимает 11 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/02/22461632.shtml
ФК Балтика
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
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