Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:49

Каманцев о судействе матча «Ростов» — «Урал»: «Вопрос качества есть, но предвзятости не было»

Каманцев считает, что судейство матча «Ростов» — «Урал» не было предвзятым
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

— Ваша реакция на слова Рыскина?

— Мы никакой предвзятости не увидели. Вопрос качества судейства в данном матче присутствует, но предвзятости никакой не было.

— Судьям дали рекомендации по Комличенко?

— Нет, отдельных рекомендаций по Комличенко, есть рекомендации по игрокам с которыми связаны нарушения и симуляции, сложные моменты. Такие игроки есть в каждой команде. Мы могли сегодня видеть, что на том же Комличенко сегодня возник сложный момент с пенальти. Мы акцентируем внимание судей, что есть нападающий, который идет в борьбе, его часто задерживают. Можете заметить, что после ситуации у Мешкова с Амелиным в матче «Динамо» — «Урал» очень многие судьи при угловых обращаются к игрокам. Они просят их не задерживать игроков. Это тоже работа. Здесь нет указаний. В каждой команде есть сложный игрок. Мы акцентируем внимание судей на таких ситуациях. У нас все брифинги проводятся по зуму, где присутствует 60 человек. Кто-то может поверить, что в присутствии 60 человек можно дать указания такого рода?

— Слова Джикии?

— Уточните у него контекст. Я слышал, что там было на грани цензурного. Но я не знаю контекста, поэтому не могу судить.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.

ФК Ростов
ФК Урал
Павел Каманцев
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кошмарный год Карлсена продолжается. Чемпион мира уступил 16-летнему вундеркинду из Индии
«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Какой враг, помилуйте!» Тренер ЦСКА Федотов выразил свое отношение к «Спартаку»
Федотов подробно оценил ситуацию с Зобниным и Гайичем, после которой ЦСКА забил «Спартаку» первый гол
Федотов рассказал о своем отношении к Абаскалю и тренерам-иностранцам
Федотов объяснил, что в словах «Что-то там прыгало» имел в виду не Абаскаля
Владимир Федотов: «После игры мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи»
Источник: ЭСК признала, что Карасев должен был удалить армейца Ермакова за фол на спартаковце Пруцеве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Ростов»: Полоз сравнял счет

Глава департамента судейства РФС Каманцев поделился мнением о работе судей в матче ЦСКА — «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости