Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

— Ваша реакция на слова Рыскина?

— Мы никакой предвзятости не увидели. Вопрос качества судейства в данном матче присутствует, но предвзятости никакой не было.

— Судьям дали рекомендации по Комличенко?

— Нет, отдельных рекомендаций по Комличенко, есть рекомендации по игрокам с которыми связаны нарушения и симуляции, сложные моменты. Такие игроки есть в каждой команде. Мы могли сегодня видеть, что на том же Комличенко сегодня возник сложный момент с пенальти. Мы акцентируем внимание судей, что есть нападающий, который идет в борьбе, его часто задерживают. Можете заметить, что после ситуации у Мешкова с Амелиным в матче «Динамо» — «Урал» очень многие судьи при угловых обращаются к игрокам. Они просят их не задерживать игроков. Это тоже работа. Здесь нет указаний. В каждой команде есть сложный игрок. Мы акцентируем внимание судей на таких ситуациях. У нас все брифинги проводятся по зуму, где присутствует 60 человек. Кто-то может поверить, что в присутствии 60 человек можно дать указания такого рода?

— Слова Джикии?

— Уточните у него контекст. Я слышал, что там было на грани цензурного. Но я не знаю контекста, поэтому не могу судить.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.