23 июня, 00:37

В ЦСКА опровергли информацию об угрозе тюремного заключения Челестини

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фабио Челестини.
Фото Global Look Press

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об угрозе тюремного срока для главного тренера армейцев Фабио Челестини.

Ранее швейцарское издания Blick сообщило, что 49-летнему специалисту может грозить заключение, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в Швейцарии или Испании, поскольку ЦСКА находится под санкциями Евросоюза.

«А мы еще иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга. ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по местам», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». На посту главного тренера Фабио сменил серба Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
