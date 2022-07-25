Гладилин прокомментировал несогласованный отъезд из Варелы из «Динамо»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на несогласованный отъезд защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Ослабит ли игру бело-голубых побег Варелы? Нет, это не ослабит команду. Он — не игрок, который решал судьбу команды. Хороший футболист, но там сейчас столько ребят молодых и талантливых, что у тренера проблем нет. Так что это не потеря для «Динамо», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

По информации «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.