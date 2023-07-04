Гладилин: «Санчес может быть дорогим, но он как раз то, что нужно «Спартаку»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможные трансферы московского клуба.
Ранее сообщалось, что красно-белые интересуется вингером «Кадиса» Тео Бонгондой и защитником «Тоттенхэма» Дэвинсоном Санчесом.
«Центральный защитник нужен «Спартаку», — сказал Гладилин. — Если клуб рассматривает футболиста «Тоттенхэма», тогда это хорошее приобретение. Что касается футболиста из «Кадиса», то у нас своих игроков достаточно на его позицию. «Спартаку» нужен Санчес из «Тоттенхэма». Клубу надо работать в этом направлении», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.
Также он ответил на вопрос, нужно ли переплачивать за иностранцев.
«Все равно мы рано или поздно будем играть в Европе, никуда от этого не уйти. Если «Спартак» рассматривает игроков на перспективу и хочет бороться за чемпионство, надо усилить позицию центрального защитника. Санчес уже опытный игрок, который приедет к нам и закроет позицию. Да, он может быть дорогим, но это как раз то, что нужно «Спартаку», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов рассмотреть официальное предложение «Спартака» о переходе Санчеса. Колумбиец выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
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