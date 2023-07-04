Форвард «Ростова» Турищев на правах аренды перешел в «Родину»

Форвард «Ростова» Максим Турищев перешел в «Родину» на правах аренды с правом выкупа.

21-летний футболист будет играть за клуб до конца сезона-2023/24.

Выступая за «Ростов», а затем московское «Торпедо», Турищев провел 31 матч в РПЛ, в которых отдал 2 голевые передачи.