Адиев: «Решение о переходе в «Бешикташ» нужно принимать самому Зайнутдинову, я его поддержу в любом случае»
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику ЦСКА и казахстанской национальной команды Бахтиеру Зайнутдинову.
«Бахтиер и так выступает в серьезном клубе. Единственный минус, что сейчас есть санкции на российский спорт, нет еврокубков. Если с этой стороны рассмотреть, то переход в турецкую лигу в какой-то мере, наверное, будет плюсом. «Бешикташ» — клуб серьезного уровня, решение нужно принимать самому Зайнутдинову, я его поддержу в любом случае. Если на него серьезно рассчитывает тренер команды, то нужно разговаривать, и если все совпадет, будет только плюс», — цитирует Адиева Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 27 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.
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11
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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