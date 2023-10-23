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Гладилин: «Соболев в матче с «Пари НН» вышел на нуле, а результат делался без него»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые победили «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ без усилий нападающего Александра Соболева.

«Внутри команды все может быть. Соболев после ухода Николсона считался основным нападающим, а в итоге не попадает в стартовый состав: или не готов, или какие-то недопонимания с тренером. Я не знаю обстановки внутри команды, но это решение Абаcкаля. Если нападающий выходит и ничего не создает... Соболев не осилил, не отдавал голевые передачи, никакой остроты не создал. Он вышел на нуле, а результат делался без него», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

Соболев вышел на замену в матче против «Пари НН» во втором тайме. Он появился на поле вместо Квинси Промеса, который получил повреждение.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005404445_gladilin_sobolev_vyishel_na_nule_a_rezultat_delalsya_bez_nego
Александр Соболев
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
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