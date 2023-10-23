Арутюнянц рассказал, что «Краснодар» отказал «Ростову» в переходе Агкацева

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о попытках клуба подписать голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Почему не получилось арендовать Агкацева? «Краснодар» отказал. Обсуждали полноценный трансфер? Еще раз: что такое полноценный трансфер? Идет разговор на уровне руководителей клубов, спортивных директоров. «У нас есть интерес к этому футболисту. Вы будете рассматривать трансфер данного игрока?» Тебе говорят: «Нет, мы не будем рассматривать». Смысл что-то в клуб посылать?» — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

21-летний Агкацев выступает за «Краснодар» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 5 матчей, пропустил 7 мячей и дважды отыграл на ноль.