Гладилин объяснил перестановки в руководстве «Спартака» неудовлетворительными результатами

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о кадровых перестановках в руководстве красно-белых.

«Я думаю, что работу [Мележикова] посчитали неудовлетворительной. Вложения были сделаны, и они были немалые, а результаты этих вложений — неудовлетворительные. Я думаю, что основная причина смены руководителей», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Во вторник, 20 июня, «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых. Ранее Евгений Мележиков покинул московский клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.