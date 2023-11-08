Гладилин назвал «Спартак» и «Зенит» самыми укомплектованными командами в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил подбор футболистов красно-белых и «Зенита».

«По подбору футболистов «Спартак» сейчас укомплектован сильнее всех в чемпионате России. «Зенит», может быть, с ним по этому компоненту на одном уровне находится. Это самые укомплектованные команды в РПЛ», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Спартак» — седьмой (21 очко). Лидирует — «Краснодар» (31 очко).