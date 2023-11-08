Мостовой назвал Кордобу лучшим нападающим в РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — настоящий лидер «Краснодара», без него им будет очень тяжело. Он в каждой игре решает, тащит команду. На протяжении долгого времени он доказывает свое качество, топ-игрок, что тут говорить. Кордоба — лучший нападающий РПЛ. А за ним уже идут все остальные», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

30-летний колумбиец выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.