Гладилин: «Никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отсутствии форварда красно-белых Александра Соболева в матче 29-го тура чемпионата России против «Пари НН» (0:0).

«Никакой зависимости от Соболева у «Спартака» нет, у команды нет поставленной комбинационной игры. Соболев сам — зависимый игрок, его нужно снабжать передачами. Он игрок атакующий, никакого созидательного процесса от Соболева не зависит. Так что заострять внимание на нем не стоит. Не его отсутствие, а отсутствие поставленной комбинационной игры, повторюсь, это главное. Соболев — второстепенный игрок, в команде есть еще множество игроков, которые могли и без него справиться», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Соболев дисквалифицирован на четыре игры за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1).

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.