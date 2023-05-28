Защитник «Спартака» Хлусевич: «В последнем матче для нас стоит задача — взять серебро»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о задаче московской команды на последний тур РПЛ.

«Мы всегда рассчитываем на максимальные места. Поэтому рассчитывали и на Кубок, и на чемпионат. После крайнего матча подведем итоги, как для нас прошел этот сезон. Сейчас не хотел бы комментировать. В последнем матче для нас стоит задача — взять серебро. Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет? Мотивация всегда есть, независимо, первый матч или последний. Каждая игра — новая мотивация», — цитирует Хлусевича Sport24.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб с 54 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре красно-белые сыграют на выезде против «Крыльев Советов». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.