Гол Прохина принес «Ростову» победу над «Ахматом»

«Ростов» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет открыл нападающий ростовчан Егор Голенков на 6-й минуте встречи. На 11-й минуте он удвоил преимущество своей команды. На 32-й минуте нападающий грозненцев Гамид Агаларов отыграл один мяч. На 40-й минуте полузащитник Владислав Карапузов сравнял счет. На 73-й минуте отличился защитник «Ростова» Данила Прохин и принес победу своей команде.

«Ахмат» остался в меньшинстве на 68-й минуте встречи. Полузащитник Артем Тимофеев получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Ахмат» располагается на 5-й строчке — 49 очков.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с ЦСКА. «Ахмат» дома примет «Краснодар». Оба матча пройдут 3 июня и начнутся в 17.00 мск.