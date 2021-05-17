Червиченко: «Семак прав. У «Зенита» нет шансов на выход из группы в Лиге чемпионов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что задачи выхода из группы Лиги чемпионов у него нет.

«В клубе мало быстрых игроков, особенно есть проблема в центральных защитниках. Основные — Ловрен и Ракицкий, опытные бойцы, но совершенно без скорости. Уровень «Зенита» достаточен, чтобы в вялом темпе обыгрывать команду РПЛ, а для Лиги чемпионов им не хватает шустрых игроков», — заявил Червиченко «СЭ».

Червиченко считает, что Семак прав, и в этом году у «Зенита» точно нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Он добавил, что не знает, принимает ли Семак решения по трансферам, но в последние годы быстрых центральных защитников не было, и это ключевая проблема.

«Не понимаю, зачем каждый год тратить по 30-40 миллионов на атакующих легионеров. Они болеют пару месяцев, потом выходят, проводят пару хороших игр, а после опять в тину. Да, у них есть класс, но они приезжают сюда играть без желания», — добавил Червиченко.

«Зенит» стал чемпионом Тинькофф РПЛ третий раз подряд, последний раз команда выходила в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2013/14.

(Антон Иванов)