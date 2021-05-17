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«Ответственность за результаты несу я». Гинер — об итогах сезона, будущем Олича и целях ЦСКА

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
17 мая 2021, 17:15

Статья опубликована в газете под заголовком: «Евгений Гинер: «Ответственность за результаты несу я»»

№ 8440, от 18.05.2021

Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «СЭ» подвел итоги завершившегося сезона.

16&nbsp;мая. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:2.ЦСКА — без Европы. Впервые за 20 лет

— Как можете оценить сезон для ЦСКА?

— Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я.

— Планируются ли глобальные изменения в структуре управления клубом и в самой команде после не самого удачного сезона?

— Традиционный путь ЦСКА — эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.

— Уже есть понимание, как команда будет выходить из положения?

— На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом (под руководством Ивицы Олича. — Прим. «СЭ») сформулирована целевая модель игры. Команда начнет работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды.

— С учетом нынешней ситуации будут ли корректироваться цели на следующий сезон?

— Нет, цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может.

— Что сказали бы болельщикам ЦСКА?

— Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!

16&nbsp;мая. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:2. Впервые за&nbsp;20 лет армейцы не&nbsp;пробились в&nbsp;еврокубки.

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