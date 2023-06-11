Гинер: «ЦСКА всегда ставит задачу бороться за чемпионство»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Sport24 ответил на вопрос о перспективах команды в следующем сезоне взять золото РПЛ.

— Есть цель замахнуться на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне?

— Мы ни на кого не замахиваемся, это запрещено уголовным кодексом. Вы знаете ЦСКА, мы всегда ставим задачи бороться за чемпионство. А дальше все показывает футбольное поле.

В чемпионате России-2022/23 ЦСКА занял второе место с отставанием от «Зенита» в 12 очков.