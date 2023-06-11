Ионов перейдет в «Ростов»

По информации «СЭ», полузащитник Алексей Ионов продолжит карьеру в «Ростове».

11 июня стало известно, что 34-летний хавбек покидает «Краснодар» в связи с истечением срока действия контракта.

Ионов выступал за «Краснодар» с осени 2020 года. Он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Ионов уже играл за «Ростов» с августа 2017 по октябрь 2020 года — 87 матчей, 18 голов и 12 голевых передач.