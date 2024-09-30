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Сегодня, 17:06

В РФС назвали данные ВЦИОМ о популярности футбола в России не соответствующими действительности

Микеле Антонов
Корреспондент
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Игроки «Динамо» и «Спартака» Константин Тюкавин и Даниил Денисов в матче РПЛ.
Фото ФК «Динамо» Москва

В службе коммуникаций РФС заявили, что результаты опроса ВЦИОМ о низкой популярности футбола среди населения России не соответствуют действительности.

В организации утверждают, что, согласно их собственным исследованиям за 2023 год, футболом так или иначе интересуются 76 процентов жителей страны.

«РФС ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлеченности россиян в занятия футболом и его разновидностями. Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76 процентов жителей нашей страны — на 4 процента больше, чем в 2022 году.

Интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, Мир — российской премьер-лиги и FONBET Кубка России. При этом в части условий развития детско-юношеского футбола оценки исследовательских компаний совпадают", — цитирует службу коммуникаций РФС ТАСС.

Ранее ВЦИОМ опубликовал статистику, согласно которой доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 процентов. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
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5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
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 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
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12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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