Гильерме: «Победа над «Динамо» дает «Локомотиву» положительный заряд эмоций перед очень сложным матчем с «Краснодаром»

Вратарь «Локомотива» Гильерме перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что команда получила положительный заряд эмоций после победы над «Динамо».

— Все знают, что «Краснодар» — очень сильная команда, — цитируют «Известия» Гильерме. — Но у нас хороший настрой на эту встречу. Было очень важно победить в дерби с «Динамо» в предыдущем туре. Этот результат дает нам положительный заряд эмоций перед очень сложным матчем с «Краснодаром».

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