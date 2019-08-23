Гильерме: «Победа над «Динамо» дает «Локомотиву» положительный заряд эмоций перед очень сложным матчем с «Краснодаром»
05:36
Вратарь «Локомотива» Гильерме перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что команда получила положительный заряд эмоций после победы над «Динамо».
— Все знают, что «Краснодар» — очень сильная команда, — цитируют «Известия» Гильерме. — Но у нас хороший настрой на эту встречу. Было очень важно победить в дерби с «Динамо» в предыдущем туре. Этот результат дает нам положительный заряд эмоций перед очень сложным матчем с «Краснодаром».
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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