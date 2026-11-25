«Краснодар» избежал встречи с «Зенитом» в 1/8 финала и выбил «Ахмат» из кубкового турнира

Первое поражение Гусева в Грозном.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

25 ноября, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)

В Грозном у обеих команд были свои цели. «Краснодар» рассчитывал завершить групповой этап FONBET Кубка России на первом месте и избежать в 1/8 финала Пути РПЛ встречи с «Зенитом». В свою очередь, «Ахмат», начав работу с Роланом Гусевым с двух побед в чемпионате, верил в возможность уйти с последнего места. При этом грозненцы еще и зависели от результата матча «Динамо» с «Факелом».

Впрочем, в любом случае от хозяев требовалось самим сделать то, что должно, и они сразу обозначили нацеленность на ворота соперника. Только забил — в первой же качественной атаке — «Краснодар». Петров ушел от своего оппонента на фланге, Уткин направил мяч в штрафную, а там забивающий пока исключительно в кубковом турнире Воробьев обыграл Ибишева и не оставил шансов Шелии. В первом тайме команда Мурада Мусаева показала в атаке стопроцентный КПД.

В свою очередь, «Ахмату» катастрофически не хватало завершения. Промахивались атаковавший из хорошей позиции Максути и пытавшийся закрутить мяч в дальний угол Садулаев. Корякин оказался расторопнее Конате и, показав при этом смелость, опередил форварда. А, пожалуй, максимально опасным оказался выстрел Келиану с дальней дистанции. Укротить мяч вратарю «быков» не удалось, и добивание почти от линии ворот в отчаянном подкате предотвратил Пальцев. Правда, скорее всего, спешивший к мячу Максути в момент удара находился в офсайде.

Стратегически для команды Гусева первые 45 минут завершились неблагоприятно. Единственное, к перерыву «Ахмат» усилил давление, а с началом второго тайма огня игре хозяев были призваны дать вышедшие на замену лидеры — Самородов с Касинтурой, и оба спустя пять минут организовали по перспективному моменту. Анголец бил сам, и Корякин нейтрализовал атаку, а вингер сборной Казахстана ассистировал загубившему очередной шанс Максути. Еще одна острая ситуация возникла при подаче углового, однако скидка в район дальней штанги не нашла адресата.

Тем временем «быки» постепенно освежали состав, вводя в бой игроков основной обоймы. С началом второго тайма в игру вступил Оласа, а потом на поле последовательно появились Ленини и Вахания. И уже в обновленном составе шанс оформить дубль был у Воробьева.

Последним козырем в колоде Гусева оставался Мелкадзе, только сразу после его появления на поле все мог заканчивать не попавший в створ Уткин. Но в большей степени стоило отметить игру гостей в обороне. Они свели реальные угрозы соперника к нулю.

При этом краснодарцы были нацелены не на сохранение минимального преимущества, а на второй гол. Выход Кордобы данную мысль подтверждал, а забил сначала поменявший по ходу матча фланги и действовавший слева Кристиан. После подачи Уткина, до которой не мог добраться Шелия, Адамов сконцентрировался на единоборстве с Ленини, и бразильцу оставалось просто подставить ногу около пустого угла.

А Кордоба уже исполнил контрольный выстрел, поразив цель после подачи Пальцева.

Впервые проиграв с новым тренером, «Ахмат» завершил свою кубковую кампанию и может сосредоточиться на чемпионате, а выигравший группу «Краснодар» в плей-офф получил «Крылья Советов».