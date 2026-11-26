Евсеев — о штрафах за интервью: «Я заплатил свои деньги»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» рассказал о штрафах за эмоциональные высказывания во время флеш-интервью и высказался о работе телевизионщиков.

— Хотели бы вы отменить флеш-интервью после матчей? У вас были штрафы после того, как вы давали интервью.

— Когда после игр или до игр снимают флеш-интервью, то все идет в записи. Для вас, операторов, режиссеров, кто там еще принимает решения, монтажников, в записи идет.

— То есть они могут вырезать?

— Вот, видите, вы даже знаете. Они этого не делают. Что это значит? Вставляют специально. Как вы модное слово говорите, хайпануть, поднять рейтинг. Вместо того чтобы убрать. Я заплатил свои деньги.

— Сами платили?

— Ну а кто? Я же сказал, я и плачу.

— А ваш рейтинг за счет этого хайпа растет?

— Как определить мой рейтинг? Я что, по рейтингу живу? — сказал Евсеев.

До работы в махачкалинском клубе Евсеев возглавлял ряд российских команд, в том числе «Уфу» и «Факел». В качестве футболиста он шесть раз становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны.