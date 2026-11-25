Гаджиев — о возможном расширении РПЛ: «Пока мы к этому не готовы, от количества команд зрелищности не прибавится»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился с «СЭ» мнением об идее расширения числа участников РПЛ до 18-20 команд.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.

«Я думаю, что мы пока не готовы к тому, чтобы расширять лигу до 18 или 20 команд. Те, кто продвигает эту идею, заботятся только о деньгах. На данный момент мы нехорошо готовим своих футболистов — нам нужно научиться делать это. От количества команд зрелищности точно не прибавится. Зрелищность идет от качества игры, нужно, чтобы футболисты были качественными», — сказал Гаджиев «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.