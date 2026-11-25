Евсеев — о школьных годах: «У меня не было любимой учительницы»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» рассказал о школьном учителе и вспомнил, как его выгнали с урока пения.

— У вас была любимая учительница?

— Да у меня не было любимой учительницы.

— Может быть, есть какая-то учительница, которая вам пятерки ставила? Может быть, учитель?

— По пению выгнала меня. Может быть, труды, физкультура.

— По пению выгнала? За что? Вы плохо пели? Или вы там что-то пели такое, что нельзя петь?

— Плохо пел вообще. Я не умею петь. Мне медведь на ухо наступил.

— И за это вас выгнали с урока?

— Конечно.

Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» 29 декабря 2025 года. После 15 туров РПЛ сезона-2026/27 команда с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на три очка. В последнем туре махачкалинцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).