«ПСЖ» впервые оступился в Лиге чемпионов. Сафонов был бессилен перед пенальти Малена и вездесущим Эрмосо

Ничья в битве Парижа и Рима.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября, 23:00. Парк де Пренс (Париж)

В этом сезоне Лиги чемпионов, в отличие от двух предыдущих, «ПСЖ» прекрасно играет на общем этапе. Наверняка это частично напрягает болельщиков парижского клуба, ведь дважды подряд шаткий старт в еврокубке в итоге приводил к титулу. Но вряд ли Луис Энрике верит в приметы настолько, что готов идти на сознательные поражения даже при нынешнем формате, когда топ-клубу почти невозможно остаться без плей-офф.

Четыре победы и 20 голов за четыре тура — это впечатляет. Именно с таким багажом «ПСЖ» подошел к домашнему матчу с «Ромой». Напротив, римляне в первой половине этапа набрали лишь четыре балла, хотя в Серии А еще не проигрывали. Могли и в Лиге чемпионов идти без поражений, если бы дважды не растеряли преимущество в два мяча — с «Реалом» и «МЮ».

В минувшие выходные «Рома» разгромила «Парму» 5:1, а лучший бомбардир чемпионата Дониэлл Мален оформил покер. Однако Джан Пьеро Гасперини неожиданно решил оставить в запасе голландца — на острие появился Сантьяго Кастро, а под ним расположились Матиас Суле и Никколо Пизилли. Именно от них во многом зависело, сможет ли «Рома» быстро переходить из обороны в атаку. Если после отбора Суле или Пизилли получали мяч лицом к воротам Сафонова, у Кастро был шанс открыться в зону за спиной одного из крайних защитников «ПСЖ».

Луис Энрике тоже удивил, оставив на скамейке Усмана Дембеле. Учитывая травмы Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, атака хозяев выглядела скромно. В центре вышел Ферран Торрес, по краям — Магнес Аклиуш и Сенни Маюлю. Зато трио в центре поля было классическим — Жоау Невеш, Витинья и Фабиан Руис. С таким блоком парижане могли стянуть римлян к мячу и быстро перевести игру на фланг, где у Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша появилось бы пространство для подключений. В воротах, разумеется, Матвей Сафонов.

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Мечты россиянина о втором подряд сухом матче в Лиге чемпионов сгорели уже на пятой минуте, когда Суле от линии ворот прошил всю оборону, а Марио Эрмосо без помех открыл счет. В ответной атаке забить мог Нуну Мендеш, однако его удар оказался куда менее опасным.

«Рома» была очень активна, хотя у Гасперини редко команды играют иначе. Особенно впечатляла работа Эрмосо — он совсем не случайно подключился к результативной атаке. Испанский защитник и дальше продолжал бегать к штрафной, что выглядело максимально нестандартно. На 18-й минуте Эрмосо шел на дубль — Сафонов справился с его дальним ударом.

У «ПСЖ» мало что получалось в позиционном нападении. Если не считать заблокированного удара Маюлю, то хозяева в первом тайме только раз пробили из штрафной — с углового. Зато этот эпизод привел к голу — Забарный сравнял счет.

У «Ромы» до перерыва тоже был голевой момент со стандарта — на 40-й минуте Ндика едва не попал в створ.

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Второй тайм гости начали бодрее. На 51-й минуте Сафонов совершил полноценное спасение, не позволив отличиться Пизилли. Но и «ПСЖ» мог вскоре выйти вперед: Жоау Невеш головой замыкал передачу, а мяч не занырнул в угол.

Хакими явно не давало покоя то, что он был не самым активным защитником в этом матче, и заработал пенальти. Уэсли сфолил на марокканце, а только что вышедший на замену Дембеле вывел «ПСЖ» вперед.

У «Ромы» оставались свои козыри — Дибала и Мален. Оба вышли в середине второго тайма и вскоре организовали пенальти в ворота Сафонова. Мален прострелил, Дибала отдал Суле, а аргентинец попал в отставленную руку Витиньи. Удивительно, но главный судья Гленн Нюберг не увидел пенальти, так что мяч оставался в игре еще какое-то время — даже Свилар успел сделать сейв. ВАР восстановил справедливость, а Мален хладнокровно сделал счет 2:2 — Сафонов прыгнул в другой угол.

Интересно, что идея Гасперини с блуждающим защитником работала весь матч: на 82-й минуте Эрмосо в очередной раз ворвался в штрафную и чуть не забил. Всего испанец за матч нанес пять ударов — больше всех.

Фото Reuters

«Рома» в конце встречи больше контролировала мяч, но «ПСЖ» был опасен и на стандартах, и на контратаках — одну из них мог воплотить в гол Хакими, а еще позже Свилар отразил плотный удар Дембеле.

В итоге ничья, которой вряд ли кто-то на сто процентов доволен, ведь обе команды вели в счете. Действующий победитель Лиги чемпионов впервые теряет очки на общем этапе и опускается на вторую строчку, а «Рома» оказывается за бортом зоны плей-офф и занимает 25-е место.