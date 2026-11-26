Нерв лыжного сезона: Большунов и Степанова будут спорить с Коростелевым и Терентьевой по разные стороны границы

Кубок страны и Кубок мира в нынешнем сезоне могут превратиться в заочное противостояние «допущенных» и «недопущенных» россиян.

В Вершине Теи стартовал Кубок России по лыжным гонкам, а 27 ноября в финской Руке начнется Кубок мира. Впервые с 2021 года наши лыжники выступят на первом этапе международной серии. Призер этапа Кубка мира Савелий Коростелев, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и ее младшая сестра лыжница Дарья Непряева успели въехать в Финляндию до вступления в силу новых ограничений. Теперь, если обойдется без неприятных сюрпризов, в ближайший уик-энд троица будет соревноваться с ведущими лыжниками планеты.

При этом значительная часть россиян, которые должны были поехать в Руку по спортивным раскладам, например трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, победительница Игр-2022 Вероника Степанова, обладатель Кубка России Сергей Ардашев и двукратный бронзовый призер Олимпиады Александр Терентьев, вынуждены начинать сезон на Кубке страны в Хакасии. И это придает внутренним стартам дополнительный драйв и делает стартующий лыжный сезон уникальным.

В отличие от Гран-при России по фигурному катанию, которое во многом оказалось в тени из-за возвращения наших звезд на Гран-при ISU, в лыжных гонках совершенно иная ситуация. Многие топы не имеют возможности стартовать за границей, что стимулирует их к ярким выступлениям в России. Заочная (и в редких случаях очная) дуэль между «допущенными» и «отказниками» обещает стать главным нервом предстоящих четырех месяцев.

Савелий Коростелев. Фото Global Look Press

Рука не обещает легкого возвращения

Еще недавно Коростелеву и сестрам Непряевым угрожало выдворение из Финляндии на фоне резких заявлений властей этой страны в отношении представителей российского спорта. Но вроде бы негативного сценария удалось избежать. 24 ноября местная лыжная ассоциация подтвердила: новые запреты не касаются троих россиян, успевших въехать в страну до нынешней волны ограничений. Однако сложности на этом не закончились.

— Ребята в Финляндии одни. Увы, никто из сервиса и другого персонала не смог приехать к ним, — рассказал РИА «Новости» старший тренер сборной России Егор Сорин.

Правда, здесь есть надежда на итальянцев, выручавших россиян прошлой зимой, и эстонцев. На контрольных стартах в Муонио лыжи нашим спортсменам готовили специалисты эстонской команды Урмас Вяльбе и Сергей Лопухин. Но полноценную сервисную бригаду чужая помощь вряд ли заменит, а в лыжах эти моменты очень сильно влияют на результат.

У зарубежных фаворитов начало послеолимпийского сезона тоже проходит неспокойно. Например, норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустил контрольные старты в Бейтостолене из-за травмы большого пальца левой руки, а двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Фрида Карлссон снова давала показания в суде по делу о преследующем ее маньяке.

Но сложности соперников не сильно повышают шансы нашей троицы в борьбе за награды. Например, Терентьева не выступала на Кубке мира с 2022 года, и ее форма пока остается загадкой. При этом российские болельщики наверняка будут ждать медалей, и провал неизбежно вызовет хейт независимо от визовых и сервисных проблем. Риск провокаций за границей тоже сохраняется, хотя прошлой зимой наши лыжники прошли и Кубок мира, и Олимпиаду без серьезных политических конфликтов.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Большунову и Степановой есть что доказывать

Из российских лыжников в прошлом сезоне на Кубке мира и Олимпиаде выступали только Коростелев и Непряева. В декабрьском Давосе оба дебютанта не прошли даже квалификацию спринта.

— Самое главное — это адаптация. То есть мы должны здесь находиться, привыкать к снегу, к горам. Так что потихонечку-помаленечку двигаемся вперед, — говорил тогда Коростелев в интервью Sports.ru.

Короткие спринтерские круги со сложными спусками требовали иной работы, чем привычные российские трассы. Однако к весне Савелий уже спорил за медали: на Олимпиаде стал четвертым в скиатлоне и пятым в марафоне, затем взял серебро молодежного чемпионата мира, уступив немцу Элиасу Кеку всего три десятых секунды. В Лахти россиянин впервые поднялся на пьедестал взрослого Кубка мира. Дарья, чей лучший олимпийский результат — 17-е место в скиатлоне, на том же этапе добралась до четвертой позиции.

В прошлом сезоне фанаты уже пытались прикинуть, где в международных гонках оказались бы трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и лидер Кубка страны Ардашев, но материала для сравнения тогда не хватало. Полноценные составы в Давосе и на «Тур де Ски», где визовых барьеров пока не ожидается, сделают спор более аргументированным. Сравнение секунд на разных трассах, разумеется, бессмысленно: многое решают рельеф, снег и погода. Но выступления одних и тех же лыжников на двух турнирах дадут больше оснований для выводов.

При этом наших звезд на Кубке страны по-прежнему намного больше, чем на Кубке мира. А для Степановой, Большунова, Ардашева, Терентьева и других яркие победы дома теперь особенно важны. После разговоров о потере мотивации у них появился конкретный стимул — показать, каких соперников лишился Кубок мира. Европейские болельщики вряд ли будут регулярно следить за нашими внутренними гонками, но провалы отечественных звезд дома точно дадут недоброжелателям повод говорить, будто мировые лыжи не много потеряли без забаненных спортсменов.

Дарья Непряева. Фото Global Look Press

Кто доберется до Тронхейма?

Коростелев, Непряева, Терентьева плюс наш «словенец» Волков заявлены на второй этап Кубка мира в Норвегии, что станет проверкой решимости властей этой страны не пускать российских спортсменов на свою территорию и потенциальным поводом для скандала (в ситуации, когда многие наши атлеты, столкнувшись с перспективой быть остановленными на границе, просто отзывают свои заявки).

Если запрет сработает, Савелий, Дарья и Наталья встанут перед выбором: оставаться в Шенгенской зоне ради нерегулярных международных стартов или возвращаться в Россию, где гонки идут почти каждую неделю. Первый вариант означает большие паузы и необходимость поддерживать форму вне соревнований, второй — риск проблем с повторным въездом.

Если троица надолго останется за границей, Коростелев встретится с Большуновым и Ардашевым, а Терентьева — со Степановой в лучшем случае на чемпионате России в феврале — марте 2027 года. Этот сценарий возможен, если шведские власти не пустят наших лидеров на ЧМ в Фалуне. Иначе очные дуэли могут отложиться и до весенних гонок в Мурманской области. Правда, после ареста губернатора Андрея Чибиса перемены во власти могут отразиться и на поддержке крупных лыжных стартов в регионе.

Календарь Кубка и чемпионата России — 2026/27

26-29 ноября. Вершина Теи

4-6 декабря. Тюмень

10-13 декабря. Чусовой

19-22 декабря. Ижевск

14-17 января. Казань

22-24 января. Кирово-Чепецк

19-20 февраля. Сыктывкар

25 февраля — 7 марта. Чемпионат России (Сыктывкар)

27 марта — 4 апреля. Финал КР (Кировск)

10-11 апреля. Чемпионат России по марафонам (Апатиты, Мончегорск)

Календарь Кубка и чемпионата мира — 2026/27

27-29 ноября. Рука (Финляндия)*

4-6 декабря. Тронхейм (Норвегия)*

11-13 декабря. Давос (Швейцария)

1-10 января. «Тур де Ски» (Франция, Германия, Италия)

22-24 января. Энгадин (Швейцария)

29-31 января. Тоблах (Италия)

12-14 февраля. Лахти (Финляндия)*

24 февраля — 7 марта. Фалун (Швеция, ЧМ)*

13-14 марта. Осло (Норвегия)*

16 марта. Драммен (Норвегия)*

19-21 марта. Ульрисехамн (Швеция)*

* Страны, объявившие об ограничениях на въезд российских спортсменов.