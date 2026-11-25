«Уверенности нет, но есть надежда». Терентьева, Непряева и Коростелев могут выступить на этапе Кубка мира в Руке

Шанс неплохой.

Похоже, российские лыжники Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев все же выступят на первом этапе Кубка мира сезона-2026/27, который пройдет с 27 по 29 ноября в финской Руке. Несмотря на ужесточение правил въезда российских спортсменов в страну, организаторы соревнований подтвердили участие нашей тройки в нейтральном статусе.

Помогли особенности виз

Еще несколько недель назад российская сборная по лыжным гонкам рассчитывала на более масштабное представительство на международных соревнованиях. По итогам отборочных стартов в Ханты-Мансийске Федерация лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) сформировала список из 16 спортсменов на первые этапы Кубка мира.

Однако 12 ноября правительство Финляндии приняло решение ужесточить ограничения на въезд российских граждан. Под ограничение попали и профессиональные спортсмены, в том числе обладатели нейтрального статуса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Новые правила вступили в силу 16 ноября.

К тому моменту Терентьева, Непряева и Коростелев уже находились в Финляндии, где приняли участие в предсезонных соревнованиях в Муонио. Но даже это не гарантировало им возможности выступить в Руке. Представитель Пограничной службы Финляндии Матти Питкянииттю в интервью норвежскому Dagbladet уверял, что ограничения распространяются и на спортсменов, приехавших в страну до 16 ноября.

Лишь 24 ноября Финская лыжная ассоциация официально подтвердила участие трех россиян в стартовом этапе Кубка мира. По информации финского издания Yle, ключевую роль сыграл тип документов, на основании которых лыжники находятся в стране. Речь идет не о краткосрочных визах, на обладателей которых распространяются новые ограничения. При этом, какие именно документы имеются у спортсменов, не уточняется.

«Мы постоянно ведем диалог с компетентными органами, чтобы всегда иметь актуальную информацию о государственной политике. В наших обсуждениях с FIS четко прослеживается позиция, согласно которой они уважают визовую и въездную политику принимающей страны», — заявила исполнительный директор Финской лыжной ассоциации Марлена Валтасола.

Впрочем, председатель ФЛССР Дмитрий Свищев пока не спешит радоваться.

«Нервозная обстановка, которую создают коллеги из северных стран, в очередной раз показывает полностью политически мотивированные причины по недопуску российских спортсменов. Что касается ребят, находящихся в Финляндии, то ситуация ежедневно меняется, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Та неопределенность, в которой сейчас находятся лыжники, конечно, не добавляет оптимизма. Уверенности в том, что они смогут принять участие в первом этапе Кубка мира, нет, но есть надежда. В данном случае — на благоразумие организатора соревнований, коллег из финской федерации лыжного спорта, а также на FIS, без чьей внятной позиции в нынешней политической международной обстановке очень сложно решать вопросы участия наших атлетов в соревнованиях», — приводит слова Свищева RT.

Остальные российские спортсмены, первоначально зарегистрированные на соревнования в Руке, отозвали свои заявки, не имея возможности пересечь границу Финляндии. Открытие международного сезона пропустят, в частности, Алина Пеклецова, Евгения Крупицкая и Илья Семиков.

Савелий Коростелев. Фото Global Look Press

Следующая проблема — Норвегия

В программу первого этапа Кубка мира входят три гонки. В пятницу лыжники пробегут 10 км классическим стилем, в субботу состоится классический спринт, а в воскресенье — масс-старт на 20 км свободным стилем.

Напомним, что Коростелев уже успел одержать победу в Финляндии: 14 ноября россиянин выиграл разделку на 10 км классикой в Муонио, опередив финна Ари Луусуа на 5,4 секунды. Приезд на Кубок мира обладательницы Большого хрустального глобуса сезона-2021/22 Терентьевой тоже интересен, хотя Наталья неудачно выступила на предсезонном турнире.

Главными соперниками наших спортсменов и звездами этапа считаются 11-кратный олимпийский чемпион и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо (Норвегия), а также двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон (Швеция). Кроме того, ожидается выступление таких титулованных лыжников, как Эбба Андерссон (Швеция), Ийво Нисканен (Финляндия) и Хейди Венг (Норвегия). В этой солидной компании любая медаль нейтральных россиян станет большим успехом.

Следующий этап пройдет с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме. По информации VG, в системе FIS на соревнования зарегистрированы четыре российских лыжника — к Терентьевой, Непряевой и Коростелеву присоединился Сергей Волков, имеющий вид на жительство в Словении и не нуждающийся в визе в странах Шенгена. Однако местная федерация пока ждет решения властей относительно возможности участия этих спортсменов.

«Нам самим интересно узнать, как Норвегия решит эту проблему. Но это вопрос к норвежским властям», — заявил NRK представитель оргкомитета этапа Терье Лунд.

Более благоприятной выглядит ситуация с третьим этапом Кубка мира, который состоится с 11 по 13 декабря в швейцарском Давосе. Его организаторы уже заявили о готовности принять российских спортсменов.