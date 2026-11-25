Евсеев объяснил, почему не считает Барко лучшим в РПЛ: «Забивай, отдавай. А что вдоль поля бегать?»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко и объяснил, почему не считает аргентинца лучшим футболистом чемпионата России.

— Барко — лучший игрок РПЛ, как вы считаете?

— Нет.

— А кто лучший?

— Почему Барко лучший? Какие заслуги? Забивай, отдавай. А что мяч под себя убирать, вдоль поля бегать? Хотя он и не бегает. Вот в матче с «Акроном» хороший гол получился: сыграл в стенку, забросил мяч, последовал прострел, свои забили. Вот это и надо делать, — сказал Евсеев.

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года. Ранее полузащитник выступал за аргентинский «Индепендьенте» и американскую «Атланту Юнайтед», с которой в 2018 году выиграл Кубок МЛС.