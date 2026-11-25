Евсеев: «Я судей не обсуждаю, они всегда будут правы»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» высказался о работе арбитров и применении системы ВАР в чемпионате России.

— После матча «Ростов» — «Динамо» Махачкала Андрей Аршавин назвал судейское решение преступлением на всю Россию. Как вы к этому относитесь?

— Я судей не обсуждаю, они всегда будут правы.

— ЭСК поддержала решение арбитров. Получается, вариантов нет?

— С ВАР, без ВАР — они куда захотят, туда и повернут. Вот и все.

— Получается, игра зависит от судей?

— Игра зависит от футболистов.

— Но если судьи могут трактовать эпизоды так, как захотят, получается, что команды зависят от их решений?

— Вы же в начале разговора говорили про специфическое чувство юмора. Вот я вам его и продемонстрировал, — сказал Евсеев.

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) применяется в чемпионате России с 2019 года. Спорные судейские решения в матчах российских профессиональных соревнований рассматривает экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.