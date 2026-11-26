Агент Тюкавина: «Лидерство «Динамо» никого не должно удивлять — они по праву занимают первое место»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» оценил игру бело-голубых в сезоне-2026/27.

«Думаю, лидерство «Динамо» никого не должно удивлять — команда по праву занимает первое место. Сейчас команда на ходу, игроки полностью поверили в идеи Шварца. Для «Динамо» важно уйти на перерыв на первом месте, прежде всего психологически. Не хочется сейчас лишний раз говорить о чемпионстве, нужно идти от игры к игре», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 32 очками в 15 матчах, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.