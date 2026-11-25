Кечинов назвал Барко, Солари и Угальде лучшими игроками «Спартака» на данный момент

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» объяснил, каких игроков красно-белых считает лучшими в сезоне-2026/27.

«В этом сезоне для меня лучшие игроки — это Барко, Солари и Угальде. Эсекьель сейчас — основополагающее звено атаки команды. Пабло в этом сезоне постоянно обостряет, благодаря чему забивает голы и отдает передачи. А Манфред — просто лучший игрок и этим все сказано. Все эти футболисты — лидеры команды сейчас», — сказал Кечинов «СЭ».

В сезоне-2026/27 Барко провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. У Солари 6 мячей и 4 результативные передачи в 19 играх. На счету Угальде 10 голов и 2 передачи в 21 матче.