Чорлука предложил членам КДК расслабиться и выпить пива
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука обратился к Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:1).
«КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива», — написал в сторис своего Instagram хорват, опубликовав фотографию с кружкой пива в руках.
Чорлука выкладывает у себя в Instagram фотографию с бокалом пива после каждой победы «Локомотива».
13 апреля КДК дисквалифицировал вратаря железнодорожников Гильерме за поведение в матче 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0). Футболист показал неприличный жест в адрес трибуны в ответ на оскорбления со стороны болельщиков. 16 апреля КДК наказал «Локомотив» одним домашним матчем на нейтральном поле из-за того, что начальник клуба Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры с красно-белыми.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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