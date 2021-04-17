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Чорлука предложил членам КДК расслабиться и выпить пива

22:34
Из Instagram Ведрана Чорлуки. Фото Instagram
Из Instagram Ведрана Чорлуки. Фото Instagram
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука обратился к Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:1).

«КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива», — написал в сторис своего Instagram хорват, опубликовав фотографию с кружкой пива в руках.

Из Instagram Ведрана Чорлуки. Фото Instagram
Из Instagram Ведрана Чорлуки. Фото Instagram

Чорлука выкладывает у себя в Instagram фотографию с бокалом пива после каждой победы «Локомотива».

13 апреля КДК дисквалифицировал вратаря железнодорожников Гильерме за поведение в матче 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0). Футболист показал неприличный жест в адрес трибуны в ответ на оскорбления со стороны болельщиков. 16 апреля КДК наказал «Локомотив» одним домашним матчем на нейтральном поле из-за того, что начальник клуба Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры с красно-белыми.

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