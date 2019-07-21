Гильерме был уверен, что подпишет новый контракт с "Локомотивом"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы в домашнем матче 2-го тура чемпионата России над "Тамбовом" (2:1) рассказал о новом трехлетнем соглашении с клубом.

– Тяжелая игра, тем более во втором тайме мы не так хорошо действовали, как в первом. Но главное – победа, – сказал Гильерме.

– Это первая игра после подписания контракта. Эмоционально стало легче?

– Нет, у меня были долгие переговоры по контракту, но я всегда был уверен, что они завершатся успешно. Поэтому по эмоциям это была такая же встреча, как и до завершения переговоров.

– Слухи в прессе нервировали?

– Был удивлен, что так много пишут про меня. Много было неправды. Но я понимаю, такая у журналистов работа.

– Были близки к переходу в "Спартак"?

– Нет, не был. (Юлия Яковлева)​

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