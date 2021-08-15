Гильерме: «Был ли пенальти? Нет»

Голкипер «Локомотива» Гильерме после завершения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) заявил, что не фолил на нападающем питерцев Сердаре Азмуне в моменту, когда в ворота «Локо» был назначен пенальти.

«Был ли пенальти? Нет.

Касание было, но этого недостаточно для пенальти. Я успел убрать руки. Мы сегодня бегали, сделали все возможное, но немного не хватило агрессии в атаке", — заявил Гильерме.