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Гильерме: «Был ли пенальти? Нет»

20:30
15 августа. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
15 августа. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
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Голкипер «Локомотива» Гильерме после завершения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) заявил, что не фолил на нападающем питерцев Сердаре Азмуне в моменту, когда в ворота «Локо» был назначен пенальти.

«Был ли пенальти? Нет.

Касание было, но этого недостаточно для пенальти. Я успел убрать руки. Мы сегодня бегали, сделали все возможное, но немного не хватило агрессии в атаке", — заявил Гильерме.

Локомотив — Зенит

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр