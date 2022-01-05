Гершкович о возможном назначении Арвеладзе в «Краснодар»: «Зачем он нам, когда столько своих ребят есть»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Я же не знаю, что произошло внутри команды. Додумывать мне не хочется. Давайте подождем комментариев со стороны «Краснодара». Не может же быть такого, чтобы они не объяснили свое решение. Нужен ли иностранный тренер «Краснодару»? Если бы мне сказали, что это будет Клопп, Спаллетти или Манчини, то это одно дело. Зачем нам Арвеладзе, когда столько своих ребят есть, которые могут работать лучше. Например, Юран, Аленичев, Хохлов, Кобелев и Тетрадзе. Почему к ним не обращаются? Они знают ситуацию в стране. Может, потому что с Арвеладзе легче агентам работать? Я считаю, что это путь в никуда. Что Арвеладзе выиграл?» — сказал Гершкович «СЭ».

По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является 48-летний грузинский специалист Шота Арвеладзе.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.