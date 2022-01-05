Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельхаус прокомментировал «СЭ» возможный переход форварда железнодорожников Федора Смолова в «Динамо».

«Это хороший трансфер в исполнении бело-голубых, он может отлично сработать. Федор хорошо знаком с реалиями российской премьер-лиги и не раз доказывал, что хорошо знает, где находятся ворота и как их поражать. На мой взгляд, Смолов — один из лучших российских нападающих последних лет. У него отличный удар и превосходные навыки завершения. Когда Фёдор оказывается в ударной позиции перед воротами, то действует хладнокровно. Что ещё важно, Смолов — очень умный игрок. Как на поле, так и за его пределами», — сказал Штоффельхаус «СЭ».

Ранеее «СЭ» сообщил, что «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о покупке Смолова и ведет переговоры с игроком об условиях контракта. 31-летний футболист в этом сезоне провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов.