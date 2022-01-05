«Трабзонспор» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Жиго
13:29
«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго, сообщает Fotomac.
По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу 28-летнего француза. Отмечается, что в ходе переговоров между клубами возникли серьезные расхождения в финансовом вопросе.
Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Жиго забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 24 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.fotomac.com.tr/trabzonspor/2022/01/05/samuel-gigot-ruyasi
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