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«Трабзонспор» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Жиго

13:29
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«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго, сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу 28-летнего француза. Отмечается, что в ходе переговоров между клубами возникли серьезные расхождения в финансовом вопросе.

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Жиго забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 24 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.fotomac.com.tr/trabzonspor/2022/01/05/samuel-gigot-ruyasi

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Карен Саркисян все материалы автора

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