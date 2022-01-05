«Трабзонспор» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Жиго

«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго, сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу 28-летнего француза. Отмечается, что в ходе переговоров между клубами возникли серьезные расхождения в финансовом вопросе.

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Жиго забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 24 матчах.