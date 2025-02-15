Геркус: «То, что делает Галицкий для «Краснодара», достойно восхищения»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о вложениях Сергея Галицкого в «Краснодар».

«Галицкий — один из самых влиятельных людей в российском футболе. То, что он делает для «Краснодара», достойно восхищения. Сергей Николаевич создал великолепный клуб. За это ему огромное уважение. Станет ли «Краснодар» чемпионом в этом сезоне? Все возможно», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в 2024 году Галицкий вложил в клуб 3,6 миллиардов рублей личных средств. Еще 2 миллиарда «Краснодару» заплатили аффилированные с бизнесменом две компании.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками является лидером в турнирной таблице РПЛ.