Камоцци считает, что с топ-клубом Карпин сможет выиграть чемпионат России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что Карпин сможет выиграть чемпионат России, если возглавит топ-клуб РПЛ.

«Карпин — один из лучших тренеров РПЛ на протяжении долгого времени. С топ-клубом он точно сможет стать чемпионом России. «Динамо»? Если это когда-то произойдет, то будет очень интересно, но сейчас там есть главный тренер», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах.