Каррера считает, что болельщики — главная сила «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» выиграть текущий розыгрыш РПЛ.

«Шансы «Спартака» на титул? Не хочется предсказывать будущее. Здорово, что «Спартак» участвует в чемпионкой гонке. Для болельщиков это важно. Они — главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки», — сказал Каррера «РБ Спорт».

«Спартак» отстает от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» на два очка. В активе красно-белых 37 баллов.