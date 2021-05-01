Геркус уверен в чемпионстве «Зенита» даже в случае поражения команды от «Локомотива»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил уверенность в том, что «Локомотив» не сможет отнять у «Зенита» чемпионский титул по итогам сезона-2020/21.
«Команде Семака нужно выиграть один из трёх оставшихся матчей. Я уверен, что «Зенит» справится с этой задачей. Но если «Локомотив» выиграет, он получит неофициальный титул весеннего чемпиона. Символично ли будет, если «Зенит» возьмет реванш за золотой матч «Локомотива» трехлетней давности? Конечно будет, все об этом помнят. Для футболистов это большое дело. Недавно вот в КХЛ закольцевались два финала «Авангард» — ЦСКА. Для «Зенита» это будет дополнительной мотивацией. Он будет рвать и метать. «Локомотив» тоже», — приводит Metaratings слова Геркуса.
В воскресенье, 2 мая состоится матч 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 (мск). «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 58 очками, «Локомотив» идет на второй строчке с 52 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/gerkus-zenit-stanet-chempionom-dazhe-esli-proigraet-lokomotivu/
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