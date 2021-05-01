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Геркус уверен в чемпионстве «Зенита» даже в случае поражения команды от «Локомотива»

14:58

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил уверенность в том, что «Локомотив» не сможет отнять у «Зенита» чемпионский титул по итогам сезона-2020/21.

«Команде Семака нужно выиграть один из трёх оставшихся матчей. Я уверен, что «Зенит» справится с этой задачей. Но если «Локомотив» выиграет, он получит неофициальный титул весеннего чемпиона. Символично ли будет, если «Зенит» возьмет реванш за золотой матч «Локомотива» трехлетней давности? Конечно будет, все об этом помнят. Для футболистов это большое дело. Недавно вот в КХЛ закольцевались два финала «Авангард» — ЦСКА. Для «Зенита» это будет дополнительной мотивацией. Он будет рвать и метать. «Локомотив» тоже», — приводит Metaratings слова Геркуса.

В воскресенье, 2 мая состоится матч 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 (мск). «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 58 очками, «Локомотив» идет на второй строчке с 52 очками.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/gerkus-zenit-stanet-chempionom-dazhe-esli-proigraet-lokomotivu/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры