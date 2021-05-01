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ЦСКА — «Уфа»: трансляция матча, во сколько начало

15:00
ЦСКА на своем поле примет «Уфу». Фото ФК «Уфа»
ЦСКА на своем поле примет «Уфу». Фото ФК «Уфа»
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В субботу, 1 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге армейцы обыграли соперника со счетом 1:0. ЦСКА проиграл два матча подряд в РПЛ, но продолжает вести борьбу за последнюю путевку в еврокубки.

Следить за матчем ЦСКА — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Уфа»

ЦСКА — Уфа

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