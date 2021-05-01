Представитель форварда «Портимоненси» отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Представитель агентства TrustSport, работающего с нападающим «Портимоненси» Бету, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к футболисту.
«У Бету очень хорошие футбольные характеристики, поэтому за ним следят многие клубы из Европы. Это нормальное явление. Есть ли среди них ЦСКА? Я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию, но интерес из России есть», — приводит Sport24 слова представителя агентства.
В сезоне-2020/21 Бету провел 26 матчей за «Портимоненси», на его счету 11 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего португальца в 700 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-05-01-predstavitel-betu-tsska-ne-mogu-podtverdit-ili-oprovergnut-no-interes-iz-rossii-yest
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