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Представитель форварда «Портимоненси» отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

14:50
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Представитель агентства TrustSport, работающего с нападающим «Портимоненси» Бету, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к футболисту.

«У Бету очень хорошие футбольные характеристики, поэтому за ним следят многие клубы из Европы. Это нормальное явление. Есть ли среди них ЦСКА? Я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию, но интерес из России есть», — приводит Sport24 слова представителя агентства.

В сезоне-2020/21 Бету провел 26 матчей за «Портимоненси», на его счету 11 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего португальца в 700 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-05-01-predstavitel-betu-tsska-ne-mogu-podtverdit-ili-oprovergnut-no-interes-iz-rossii-yest

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