Геркус: «Для «Спартака» бронза скорее успех, чем нет»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что думает о дебютном сезоне в РПЛ главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Успех ли для тренера завоевать в своем дебютном сезоне в РПЛ бронзу? Смотря с какой командой. С «Зенитом» такой результат был бы не очень. Если в целом взять работу Абаскаля, то начали сезон хорошо, концовка похуже получилась. Для «Спартака» бронза скорее успех, чем нет. Могли быть и вторыми, но что не получилось у команды, можно обсуждать очень долго, много факторов. В целом неплохой сезон для красно-белых», — цитирует Геркуса Legalbet.

«Спартак» под руководством испанского специалиста Абаскаля завоевал бронзовые медали РПЛ по итогам сезона-2022/23. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале московский клуб продлил с ним контракт до лета 2025-го.