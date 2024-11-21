Геркус: «Спартак» слишком зависим от мнения извне. Следят, кто что сказал, написал...»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение о тренерской селекции московского «Спартака».

Влияют ли агенты [на выбор тренера]? Конечно, такой фактор есть. И непосредственно, и через прессу, через блогеров, ЛОМов. Некоторые клубы очень подвержены такому давлению. Один, есть ощущение, вообще постоянно в диалоге с общественным мнением. Кто что сказал, написал... Это о «Спартаке».

Большая проблема, когда так много разных оценок, люди настолько пристрастно подходят к каждому результату. Отсюда и постоянные перемены. После Олега Романцева приходили же хорошие тренеры, но красно-белые умудрялись и с ними так быстро расставаться, что специалисты не успевали ничего показать. Как получилось, что не разглядели столь сильного тренера, как Эмери? Какие-то интриги? Слишком резкие оценки и поспешные выводы? В «Спартаке» скоры на расправу.

Также Геркус прокомментировал расставание московского клуба с главным тренером Массимо Каррерой, принесшим клубу чемпионство.

— С тем же Каррерой тоже, считаю, поспешили. Да, похоже, он стал жертвой своих агентов, потянул бессмысленных игроков в команду... Массимо, со своей стороны, тоже был «хорош», но руководителям стоило внести какие-то коррективы. Тренер набил шишек, мог исправить ситуацию. В 2017-м Каррера сделал команду чемпионом, а в 2018-м в гонке для «Локомотива», который взял золото, самым серьезным соперником был как раз «Спартак». Долго шел вторым и только в последнем туре откатился на третье. Сплоченный коллектив, больше всего мы опасались именно красно-белых. Надо было немного докрутить, помочь Каррере, вместе постараться вернуться наверх — а в итоге после ухода итальянца команда скатилась.