Геркус: «За иностранцами тоже стоят агенты. Посмотрите на «Спартак» с Абеной»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал уровень влияния агентов на клубы РПЛ.

— Отдельная тема при выборе тренера — влияние на него агента. Что думаете об этой проблеме? Кажется, чтобы избежать ее, в наших клубах порой делают ставку на иностранцев.

— Ни для кого не секрет, что у каждого тренера есть окружение. И у руководителей, к слову, тоже. Хватает желающих поделиться своим экспертным мнением. И это не всегда зло. Хлеб агентов — глубокое погружение в футбол, его понимание, в этом они профи. «У вас явная проблема справа в обороне, требуется усиление». Правда это? Да, болевая точка отмечена верно. «У меня есть решение». А вот тут уже надо аккуратнее.

Но не приглашать россиян из-за агентов... За иностранцами ведь они точно так же стоят. Иногда даже еще хуже обстоит дело. Посмотрите на «Спартак». Мы же все видим. Этот новый защитник... Это же ненастоящий защитник. У нас такого уровня, как Абена, разве нет? Вопросы...