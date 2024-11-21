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Сегодня, 16:45

«Динамо» пригласило ограбленного болельщика на матч с «Химками»

Алина Савинова
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Московское «Динамо» пригласило 16-летнего болельщика, который подвергся нападению после матча с «Амкалом», на следующую домашнюю игру команды.

В воскресенье, 17 ноября, школьник возвращался домой после товарищеского матча «Динамо» с медийной командой «Амкал». Его остановили несколько мужчин, которые отобрали у подростка атрибутику московской команды. Позже выяснилось, что нападавшие являются фанатами «Спартака». Двое из них задержаны.

«Максим или его родные, напишите нам. Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо», — говорится в сообщении бело-голубых в Telegram-канале.

Матч «Динамо» с «Химками» в 18-м туре РПЛ пройдет 8 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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 - : -
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