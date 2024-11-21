«Динамо» пригласило ограбленного болельщика на матч с «Химками»

Московское «Динамо» пригласило 16-летнего болельщика, который подвергся нападению после матча с «Амкалом», на следующую домашнюю игру команды.

В воскресенье, 17 ноября, школьник возвращался домой после товарищеского матча «Динамо» с медийной командой «Амкал». Его остановили несколько мужчин, которые отобрали у подростка атрибутику московской команды. Позже выяснилось, что нападавшие являются фанатами «Спартака». Двое из них задержаны.

«Максим или его родные, напишите нам. Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо», — говорится в сообщении бело-голубых в Telegram-канале.

Матч «Динамо» с «Химками» в 18-м туре РПЛ пройдет 8 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.