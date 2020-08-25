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Геркус считает, что ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в РПЛ

16:31
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале высказал мнение о работе ЦСКА на трансферном рынке.

«ЦСКА тем временем проводит лучшую трансферную кампанию в Премьер-лиге. Вслед за Адольфо Гаичем и Бактиером Зайнутдиновым ЦСКА подписывает очень приличного перспективного центрального защитника — игрока стартового состава молодежной сборной Бразилии Бруно Фухса. Серьезная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе», — написал Геркус.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ ЦСКА занимает восьмое место после четырех туров, имея в активе шесть очков.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/195

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